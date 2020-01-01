Поединок Чисора - Паркер может состояться к концу весны

Боксеры выйдут на ринг, если Паркер победит в ближайшем поединке.

Бывший чемпион Европы в хэвивейте Дерек Чисора (32-10, 23 KO) и экс-чемпион мира Джозеф Паркер (27-2, 21 KO) могут провести бой 24 апреля или 1 мая.

Боксеры достигли договоренности по этому поводу, но есть важное условие: новозеландец должен победить на выходных Джуниора Фа (19-0 19 КО), не получив серьезных травм.

Ранее сообщалось, что Эдди Хирн планировал провести бой Чисора-Паркер в июле, но все изменилось.

Ожидается, что мероприятие будет показано на Британских островах в системе Pay-Per-View.