Поединок Чисора - Паркер может состояться к концу весны
Боксеры выйдут на ринг, если Паркер победит в ближайшем поединке.
Бывший чемпион Европы в хэвивейте Дерек Чисора (32-10, 23 KO) и экс-чемпион мира Джозеф Паркер (27-2, 21 KO) могут провести бой 24 апреля или 1 мая.
Боксеры достигли договоренности по этому поводу, но есть важное условие: новозеландец должен победить на выходных Джуниора Фа (19-0 19 КО), не получив серьезных травм.
Ранее сообщалось, что Эдди Хирн планировал провести бой Чисора-Паркер в июле, но все изменилось.
Ожидается, что мероприятие будет показано на Британских островах в системе Pay-Per-View.
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