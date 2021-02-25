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Фьюри назвал Джошуа цыпленком

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Ирландский боксер готов встретиться с британцем в схватке.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в своем Twitter отреагировал на слова обладателя титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 21 КО).

По словам Джошуа, именно он является боссом, а Фьюри должен выйти на ринг, чтобы выявить абсолютного чемпиона мира.

“Энтони Джошуа, не будь цыпленком, как в ранее с Деонтеем Уайлдером. Выходи и встреться со мной в битве. Дай мне тебе показать, кто – босс.

Каждый день и дважды в воскресенье. Ты - большой бомжара“, - написал Фьюри.

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Теги: Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (1)
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vladimir30kh    25.02.2021, 10:32
Оценка:  +1
vladimir30kh
Кацапский алкашьъ из Копейска называл Стивенсона цыпленком , но Альварес ему показал кто цыпленок ))))))))
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