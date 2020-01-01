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Беринчик заговорил о бое с Лопесом

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Украинец рассчитывает стать официальным претендентом, чтобы провести бой против абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Денис Беринчик
Денис Беринчик
K2

Известный украинский боксер Денис Беринчик, выступающий в легком весе, поделился планами на 2021 год и надеждами провести бой с абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопесом.

"Планы на 2021 год? Эти вопросы нужно задать моему промоутеру. Непонятно, будет ли реванш у Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом. Там еще есть Джордж Камбосос из Австралии, он – официальный претендент на титул IBF. Я в очереди, как и все мировые боксеры.

Думаю, что бой с Теофимо Лопесом состоится в 2022 году. Поскольку он является абсолютным чемпионом мира, у него есть время отстаивать пояса с кем он хочет и как.

А я пока неофициальный претендент. Пока не назначен бой, чтобы я стал официальным. Я пока 3-й номер в рейтинге WBO и думаю, что в 2022 году состоится бой с Лопесом", - приводит слова Беринчика Суспільне: Спорт.

Напомним, свой следующий бой Денис Беринчик проведет 21 марта. Его соперником будет чилийский боксер Хосе Санчес.

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Теги: Денис Беринчик, Теофимо Лопес, бокс
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