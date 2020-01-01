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Экс-тренер Руиса похвалил Ломаченко

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Специалист рассказал, что знает об украинском боксе.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Мэнни Роблес, экс-тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса, поделился своим мнением об украинских боксерах.

"Что я знаю об украинском боксе? Знаю Ломаченко, он один из моих любимых боксеров, хоть и проиграл в последнем бою против Теофимо Лопеса. Я знаком с Василием, познакомился с ним на чемпионате мира в Милане в 2009 году. Тогда же я впервые вживую увидел его поединок, он - невероятный боксер.

А еще один невероятный боксер - это Усик. Я сотрудничал с тренерским штабом американской сборной на ЧМ-2011, и тогда Украина была очень сильной в плане бокса. Вроде, пятеро украинцев боксировали в финале, это потрясающе. И четверо из них завоевали золотые медали.

В финале проиграл только один боксер, который выступал в категории до 64 кг (это был Денис Беринчик - прим. ред.). Он потерпел поражение от моего боксера, Эвертона Лопеса. Я его тренировал и он завоевал первое золото в истории Бразилии", - рассказал Роблес в интервью Instagram-аккаунту Luckypunch.net.

Ранее известный промоутер Боб Арум назвал потенциальных соперников Ломаченко.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс, Мэнни Роблес
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