Хирн назвал следующего соперника Бивола

Российский боксер встретится с Ричардсом.

Промоутер Дмитрия Бивола (17-0-0, 11 KO) Эдди Хирн рассказал, что он ведет переговоры с командой Гильберто Рамиреса, но следующим соперником россиянина станет Крейг Ричардс (16-1-1, 9 KO).

"Сейчас мы ведем переговоры с Гильберто Рамиресом, и я предложил ему поединок с Биволом. Что касается Дмитрия, то он встретится с Крейгом Ричардсом, после чего, если победит, выйдет на Рамиреса.

Мне нравится идея поединка с Гильберто, и я хотел бы устроить его этим летом. Но сначала нужно предоставить возможность Ричардсу", - цитирует Хирна BoxingScene