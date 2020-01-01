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Хирн назвал следующего соперника Бивола

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Российский боксер встретится с Ричардсом.
Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол
Getty Images

Промоутер Дмитрия Бивола (17-0-0, 11 KO) Эдди Хирн рассказал, что он ведет переговоры с командой Гильберто Рамиреса, но следующим соперником россиянина станет Крейг Ричардс (16-1-1, 9 KO).

"Сейчас мы ведем переговоры с Гильберто Рамиресом, и я предложил ему поединок с Биволом. Что касается Дмитрия, то он встретится с Крейгом Ричардсом, после чего, если победит, выйдет на Рамиреса.

Мне нравится идея поединка с Гильберто, и я хотел бы устроить его этим летом. Но сначала нужно предоставить возможность Ричардсу", - цитирует Хирна BoxingScene

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Теги: Энди Хирн, Дмитрий Бивол, бокс
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