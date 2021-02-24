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Руис спрогнозировал победителя боя Фьюри - Джошуа

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Энди Руис поделился ожиданиями от боя Фьюри - Джошуа.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (33-2, 22 КО) прокомментировал бой Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Мексиканец дважды боксировал с Джошуа, но не встречался с Фьюри и считает, что последний одержит победу в этом поединке, поскольку Джошуа никогда не встречался с подобными соперниками.

"Думаю, это будет интересный бой. Я боксировал против Энтони Джошуа, но не с Тайсоном Фьюри. У Фьюри необычный стиль, он - высокий, не знаю... Предполагаю, что Фьюри выиграет этот поединок.

Меня не впечатлило последнее выступление Джошуа (победа над Пулевым нокаутом - ред.). Но он сделал свою работу и двигается дальше. Возможно, Фьюри достанет его. Энтони еще не дрался с кем-то, кто так двигается и боксирует", - сказал Руис в интервью Little Giant Boxing.

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Теги: Энди Руис, Энтони Джошуа, бокс, Тайсон Фьюри
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Комментариев (1)
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vladimir30kh    24.02.2021, 12:01
Оценка:  +1
vladimir30kh
Джошуа отх.уярит Фьюри как Хей Валуева ))))
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