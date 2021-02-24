Руис спрогнозировал победителя боя Фьюри - Джошуа

Энди Руис поделился ожиданиями от боя Фьюри - Джошуа.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (33-2, 22 КО) прокомментировал бой Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Мексиканец дважды боксировал с Джошуа, но не встречался с Фьюри и считает, что последний одержит победу в этом поединке, поскольку Джошуа никогда не встречался с подобными соперниками.

"Думаю, это будет интересный бой. Я боксировал против Энтони Джошуа, но не с Тайсоном Фьюри. У Фьюри необычный стиль, он - высокий, не знаю... Предполагаю, что Фьюри выиграет этот поединок.

Меня не впечатлило последнее выступление Джошуа (победа над Пулевым нокаутом - ред.). Но он сделал свою работу и двигается дальше. Возможно, Фьюри достанет его. Энтони еще не дрался с кем-то, кто так двигается и боксирует", - сказал Руис в интервью Little Giant Boxing.