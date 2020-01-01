Шакур Стивенсон пригрозил Ломаченко, вызвав украинца на бой

Боксер хочет, чтобы украинец спустился во второй полулегкий дивизион.

Бывший чемпион мира в полулегком весе Шакур Стивенсон заявил о желании провести поединок против украинца Василия Ломаченко.

"Я полностью открыт для этой встречи. Собственно говоря, он тот, с кем я действительно хочу провести с ним бой ведь многие говорят, что Ломаченко был слишком маленьким для Теофимо, а легкий вес оказался чересчур большим скачком для него.

Это поединок, которого я действительно хочу. Моя задача - показать всем, что я могу побить Ломаченко так же, как и Теофимо Лопес. Да еще и во втором полулегком дивизионе - комфортной для него весовой категории", - заявил Стивенсон в интервью Fighthype.

Напомним, что в своем последнем поединке, который состоялся 17 октября, украинец уступил Теофимо Лопесу единогласным решением судей