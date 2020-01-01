Джошуа - богатейший боксер в истории Британии

Боксер преодолел отметку в 100 миллионов фунтов.

Чемпион мира Энтони Джошуа (24-1-0, 23 KO) стал богатейшим британским боксером.

Об этом сообщает Daily Mirror.

Общее состояние бойца перевалило за отметку в 100 миллионов фунтов и составило 109.11 миллионов фунтов стерлингов.

Как отмечает источник, заявление было составлено на основе финансовых документов, полученных от промоушена самого бойца. Основной вклад в свой капитал Джошуа получил благодаря победе над Энди Руисом (33-2-0, 22 KO), за которую получил, по разным источникам, от 40 до 60 миллионов.

Предыдущим рекордсменом британского бокса считался бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2-1, 32 KO), чье состояние оценивается в 90 миллионов фунтов.