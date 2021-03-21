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"Набить кабину": Беринчик заговорил о предстоящем бое

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Украинец решительно настроен победить Санчеса.
Денис Беринчик
Денис Беринчик
instagram.com/berinchyk/

Украинский боксер в легком весе Денис Беринчик (14-0, 8 КО) 21 марта выйдет на ринг против чилийца Хосе Санчеса (18-1-0, 7 КО).

Беринчик надеется снова сохранить титул непобежденного украинского боксера в легком весе.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

"21.03.2021 — бокс в г. Бровары, да прибудет с нами сила. Набить кабину следующему сопернику у нас дома. Дай Бог быть еще год непобежденным украинским боксером легкого веса", — пишет боксер.

Бой Беринчика и Санчеса станет главным событием вечера бокса в ТРЦ Терминал в Броварах. В бою определится обладатель титула интернационального чемпиона WBO в легком весе, которым сейчас владеет украинский боксер.

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