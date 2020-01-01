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Черкашин выйдет на ринг с экс-претендентом на чемпионский титул

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Поединок состоится в конце марта.
Федор Черкашин
Федор Черкашин
instagram.com/cherkashin_f

Украинский боксер среднего веса Федор Черкашин (16-0, 11 KO) вскоре вернется на ринг. Украинец в Сероцке под Варшавой в главном поединке шоу проведет бой с бывшим претендентом на звание чемпиона мира в среднем весе Хавьером Франсиско Масиэлем (33-10, 23 КО).

Бой состоится в субботу, 27 марта.

Аргентинец в 2011 году дрался за пояс чемпиона WBO с Дмитрием Пирогом, а также боксировал с Уилли Монро-младшим и Мишелем Соро.

Для Черкашина это будет возвращение на ринг после годичного перерыва, вызванного проблемами со здоровьем. После прошлогодней победы над Патриком Менди боксеру была сделана операция на правой руке.

Триумфальное возвращение боксера планировалось еще в декабре прошлого года, однако у него обнаружили коронавирус и отправили на самоизоляцию.

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Теги: Федор Черкашин, бокс
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