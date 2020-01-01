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Названо имя следующего соперника Беринчика

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Украинский боксер выйдет на ринг с чилийцем.
Денис Беринчик
Денис Беринчик
instagram.com/berinchyk

Украинец Денис Беринчик (14-0, 8 КО) узнал имя своего соперника на ближайший поединок. Беринчик выйдет на ринг с чемпионом WBO Latino Хосе Санчесом (18-1-0, 7 КО). 

На кону боя - пояс интернационального чемпиона по версии WBO, которым владеет украинец.

Бой запланирован на 21 марта.

Поединок состоится в Броварах под Киевом в рамках вечера бокса K2 Promotions Ukraine. 

Напомним, в последний раз Беринчик выходил на ринг в октябре 2020-го года. Тогда он победил румына Виорела Симиона техническим нокаутом в восьмом раунде.

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Теги: Денис Беринчик, бокс, Хосе Санчес
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