Названо имя следующего соперника Беринчика

Украинский боксер выйдет на ринг с чилийцем.

Украинец Денис Беринчик (14-0, 8 КО) узнал имя своего соперника на ближайший поединок. Беринчик выйдет на ринг с чемпионом WBO Latino Хосе Санчесом (18-1-0, 7 КО).

На кону боя - пояс интернационального чемпиона по версии WBO, которым владеет украинец.

Бой запланирован на 21 марта.

Поединок состоится в Броварах под Киевом в рамках вечера бокса K2 Promotions Ukraine.

Напомним, в последний раз Беринчик выходил на ринг в октябре 2020-го года. Тогда он победил румына Виорела Симиона техническим нокаутом в восьмом раунде.