Арум рассказал, кому финансово выгодно провести реванш Ломаченко и Лопеса

Промоутер объяснил, почему ему нравится сотрудничество с ESPN.

Промоутер Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) Боб Арум рассказал, что телеканал ESPN был бы рад транслировать реванш украинца с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

"Не скажу, что ESPN обязательно хочет провести реванш Ломаченко - Лопес. ESPN хочет, чтобы мы устраивали лучшие среди возможных боев. В сотрудничестве с ESPN есть один огромный плюс: они не говорят нам, какой бой нужно организовать. Они рассчитывают, что мы сами устроим лучшие из возможных поединков.

На ESPN точно будут рады реваншу Лопеса с Ломаченко, но они никогда не говорили нам: "Так, вы должны это устроить" или что-то в этом роде", - рассказал Арум в интервью YouTube-каналу Barbershop Conversation.

Ранее Арум назвал нескольких возможных соперников Василия Ломаченко.