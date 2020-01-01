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Соперник Ломаченко: Арум назвал кандидатов на бой с украинцем

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Функионер хочет устроить топовый бой для украинского боксера.
Соперник Ломаченко: Арум назвал кандидатов на бой с украинцем

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал боксеров, с которыми может встретиться Василий Ломаченко.

"Ломаченко против Хэйни? Я думаю, что это бой, который мы бы точно рассмотрели. Это был бы действительно хороший поединок.

Кроме этого, есть много отличных боев для Ломы. Мне бы хотелось устроить реванш Ломаченко с Лопесом. Если Лома победит в этом бою, то у них будет большая трилогия. Также есть много бойцов, с которыми может подраться Лома. Вероятно, он также может провести бой с Райаном Гарсией. Или спуститься во второй полулегкий вес и подраться с Оскаром Вальдесом. Это отличный бой для Ломы.

Сейчас мы рассматриваем все эти варианты. Какие бои можно устроить - это уже зависит от менеджеров и тренеров боксеров", - приводит слова Арума YouTube-канал Barbershop Conversation.

Ранее Ломаченко намекнул имя следующего соперника

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Теги: Боб Арум, Василий Ломаченко, бокс
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