Лопес - Хирну: Тебе просто нужно достать Хэйни живое тело

Американский боксер жаждет в будущем выйти на ринг с Девином.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) надеется, что промоутер Эдди Хирн организует Девину Хэйни (25-0, 15 КО) достойный поединок.

Об этом он заявил во время прямого эфира в Instagram, пишет boxingscene.com.

“Йоу, Эдди, ты должен увеличить его вес. Должен дать ему кого-то. Давай. Ты знаешь, что мне предстоит бой с претендентом.

Если я откажусь от одного из своих поясов, это разрушит цель нашего поединка с Хэйни.

Эдди, тебе просто нужно достать ему живое тело. Дайте ему кого-нибудь с пульсом, а затем я сделаю с Камбососом то, что должен.

Хэйни – голодный кот. Вот почему я нахожусь в тренажерном зале без перерыва.

Как только у него будет хорошая победа над солидным бойцом из топ-10, тогда мы продолжим. Давай, Эдди, ты меня знаешь. Я люблю принимать такие бои“, - отмечает боксер.