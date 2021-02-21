Вальдес готов к новому противостоянию

Мексиканец прокомментировал свою победу.

Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе мексиканец Оскар Вальдес обратился к поклонникам после победы над своим соотечественником Мигелем Берчельтом.

“Нет ничего лучше в жизни, чем доказать, что люди ошибаются. У меня есть список людей, которые сомневались во мне. Мои кумиры, боксерские аналитики сомневались во мне. Они все утверждали, что Берчельт собирается нокаутирует меня.Так что у меня есть послание: не позволяйте никому говорить, что вы можете, а что нет“, - приводит слова Вальдеса ringnews24.

Кроме того, боксер уже начал раздумывать над следующим поединком.

“Сейчас я хочу забрать свой пояс, и отправиться домой. Я рад своей победе. Дальше я готов встретиться с кем угодно. Любой чемпион этой весовой категории может стать моим соперником. Я слышал, Шакур Стивенсон назвал мое имя. Так что давай сделаем это и дадим фанатом то, чего они хотят“, - заявил он.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Вальдес - Берчельт.