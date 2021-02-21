Вальдес - Берчельт: видео нокаута

Бой завершился в десятом раунде.

Вальдес - Берчельт Top Rank Boxing

Оскар Вальдес (29-0, 23 KO) нокаутировал Мигеля Берчельта (37-2, 33 KO) и стал чемпионом мира по версии WBC во втором полулегком весе.

Для Берчельта это была седьмая защита титула, который он завоевал в 2017 году. Но в этот раз не сложилось. Вальдес дважды отправил чемпиона в нокдаун, а в 10-м раунде ярко нокаутировал обладателя пояса и стал новым чемпионом мира.

Вашему вниманию видео нокаута: