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Вальдес - Берчельт: видео нокаута

Комментариев: 1
Бой завершился в десятом раунде.

Вальдес - Берчельт
Вальдес - Берчельт
Top Rank Boxing

Оскар Вальдес (29-0, 23 KO) нокаутировал Мигеля Берчельта (37-2, 33 KO) и стал чемпионом мира по версии WBC во втором полулегком весе.

Для Берчельта это была седьмая защита титула, который он завоевал в 2017 году. Но в этот раз не сложилось. Вальдес дважды отправил чемпиона в нокдаун, а в 10-м раунде ярко нокаутировал обладателя пояса и стал новым чемпионом мира.

Вашему вниманию видео нокаута:

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Теги: Мигель Берчельт, Оскар Вальдес, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  21.02.2021, 10:41
Оценка:  0
гость
Да, удар был точен и силён. Теперь на аптеку будет работать братан.
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