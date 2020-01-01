Вальдес отправил Берчельта в нокаут и стал чемпионом WBC
Боксер нокаутиваровал соперника в десятом раунде.
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене "MGM Grand" состоялся вечер бокса от промоутерской компании Top Rank. В главным событие шоу чемпион мира по версии WBC во втором полулёгком весе Мигель Берчельт (37-2, 33 КО) защищал свой пояс в бою против экс-чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе Оскара Вальдеса (29-0, 23 КО).
Вальдес отправлял Берчельта в нокдаун в четвертом и девятом раундах, а в десятом раунде нокаутировал соперника мощным хуком слева.
Эта победа принесла Вальдесу звание чемпиона WBC в первом легком весе.
Для 29-летнего Берчельта сегодняшнее поражение стало вторым в карьере. Мексиканец уступил чемпионский пояс, которым владел с 2017 года.
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