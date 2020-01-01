Вальдес отправил Берчельта в нокаут и стал чемпионом WBC

Боксер нокаутиваровал соперника в десятом раунде.

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене "MGM Grand" состоялся вечер бокса от промоутерской компании Top Rank. В главным событие шоу чемпион мира по версии WBC во втором полулёгком весе Мигель Берчельт (37-2, 33 КО) защищал свой пояс в бою против экс-чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе Оскара Вальдеса (29-0, 23 КО).

Вальдес отправлял Берчельта в нокдаун в четвертом и девятом раундах, а в десятом раунде нокаутировал соперника мощным хуком слева.

Эта победа принесла Вальдесу звание чемпиона WBC в первом легком весе.

Для 29-летнего Берчельта сегодняшнее поражение стало вторым в карьере. Мексиканец уступил чемпионский пояс, которым владел с 2017 года.