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Хирн: Уайт хочет разорвать Поветкина на куски

Комментариев: 3
Глава Matchroom Boxing прокомментировал реванш двух топовых супертяжей.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Топовый британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) намерен жестко взять реванш у Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО), нокаутировав его в поединке.

Об этом рассказал президент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу Sky Sports Boxing.

“Уайт действительно серьезно настроен. Он не бьет баклуши. Самая лучшая черта Уайта – это то, что он жесткий паршивец. Он чрезвычайно жесткий, крепкий и прочный. Порой, когда к тебе приходят успех и деньги… Я не говорю, что у него это когда-нибудь исчезало, но Диллиан сказал по поводу “пузыря“: В этот раз я ни с кем не буду контактировать. Я лучше буду оставаться в своей комнате, поскольку не хочу видеться с Поветкиным и жать ему руку. Я хочу разорвать его на куски.

Так что в этот раз вы увидите Уайта, который будет драться совершенно без эмоций. Этот парень будет чрезвычайно опасным, поскольку он будет знать, что останется стоять последним. Я думаю, что он приспосабливается к этому в спаррингах. Это ментальность, с которой он выйдет на бой. Я считаю, что Уайт набросится на Поветкина и попытается его вынести.

Не думаю, что Уайт попытается действовать по-умному и много чего изменить. В этот раз ему просто нужно настроиться на то, что надо финишировать Поветкина, когда тот будет потрясен“, - поведал он.

Реванш Уайт - Поветкин должен состояться 6 марта.

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Теги: Эдди Хирн, Диллиан Уайт, Александр Поветкин
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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  20.02.2021, 14:45
Оценка:  0
pусский
Уайт оглушительно пукнет из черной жопы... и снова проиграет!
ПанКоцький    20.02.2021, 13:43
Оценка:  +3
ПанКоцький
вже раз розірвав... фейсом канваз
БРОКЕР_666    20.02.2021, 13:38
Оценка:  +3
БРОКЕР_666
столько же Дава Диллиан - кроме ВБ, за тебя будет болеть вся УКРАИНА и как минимум миллион Канадских Украинцев, примерно по-столько же в США и ЕС
БРОКЕР_666    20.02.2021, 13:39
Оценка:  +4
БРОКЕР_666
Давай, Диллиан мочИ его...
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