Хирн: Уайт хочет разорвать Поветкина на куски

Глава Matchroom Boxing прокомментировал реванш двух топовых супертяжей.

Топовый британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) намерен жестко взять реванш у Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО), нокаутировав его в поединке.

Об этом рассказал президент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу Sky Sports Boxing.

“Уайт действительно серьезно настроен. Он не бьет баклуши. Самая лучшая черта Уайта – это то, что он жесткий паршивец. Он чрезвычайно жесткий, крепкий и прочный. Порой, когда к тебе приходят успех и деньги… Я не говорю, что у него это когда-нибудь исчезало, но Диллиан сказал по поводу “пузыря“: В этот раз я ни с кем не буду контактировать. Я лучше буду оставаться в своей комнате, поскольку не хочу видеться с Поветкиным и жать ему руку. Я хочу разорвать его на куски.

Так что в этот раз вы увидите Уайта, который будет драться совершенно без эмоций. Этот парень будет чрезвычайно опасным, поскольку он будет знать, что останется стоять последним. Я думаю, что он приспосабливается к этому в спаррингах. Это ментальность, с которой он выйдет на бой. Я считаю, что Уайт набросится на Поветкина и попытается его вынести.

Не думаю, что Уайт попытается действовать по-умному и много чего изменить. В этот раз ему просто нужно настроиться на то, что надо финишировать Поветкина, когда тот будет потрясен“, - поведал он.

Реванш Уайт - Поветкин должен состояться 6 марта.