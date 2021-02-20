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Берчельт и Вальдес взвевились перед титульным боем

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Участники грядущего события прошли процедуру взвешивания.
Мигель Берчельт и Оскар Вальдес
Мигель Берчельт и Оскар Вальдес
Top Rank

На арене The Bubble в MGM Grand, Лас-Вегасе (США) состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса.

Чемпион WBC в первом легком весе Мигель Берчельт (37-1, 33 KO) и мексиканец Оскар Вальдес (28-0, 22 KO) уложились в нормы дивизиона. Спортсмены показали одинаковый вес.

Мигель Берчельт – 58,967 кг

Оскар Вальдес – 58,967 кг

Поединок пройдет в ночь с 20 на 21 февраля.

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Теги: Мигель Берчельт, Оскар Вальдес
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