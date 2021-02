Берчельт и Вальдес взвевились перед титульным боем

На арене The Bubble в MGM Grand, Лас-Вегасе (США) состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса.

Чемпион WBC в первом легком весе Мигель Берчельт (37-1, 33 KO) и мексиканец Оскар Вальдес (28-0, 22 KO) уложились в нормы дивизиона. Спортсмены показали одинаковый вес.

Мигель Берчельт – 58,967 кг

Оскар Вальдес – 58,967 кг

👀 The eyes certainly didn't lie today 👀



This is a real fight. A fight fan's fight. Can't wait.#BercheltValdez | ESPN - 10pm ET / 7pm PT pic.twitter.com/9cB5CaLp2g