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Холифилд провел совместную тренировку с Владимиром Кличко

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Американец продолжает готовиться к возвращению на ринг.
Эвандер Холифилд и Владимир Кличко
Эвандер Холифилд и Владимир Кличко
instagram.com/evanderholyfield

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Эвандер Холифилд вскоре вернется на профессиональный ринг. Его соперником может стать Майк Тайсон.

Тем временем легендарный боксер провел очередную свою тренировку в компании украинского экс-чемпиона Владимира Кличко.

Об этом Холифилд рассказал в своем Instagram.

"Сегодня работаем с моим другом Владимиром Кличко", - написал он.

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Теги: Эвандер Холифилд, Владимир Кличко
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