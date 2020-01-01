Холифилд провел совместную тренировку с Владимиром Кличко
Американец продолжает готовиться к возвращению на ринг.
Бывший чемпион мира в двух дивизионах Эвандер Холифилд вскоре вернется на профессиональный ринг. Его соперником может стать Майк Тайсон.
Тем временем легендарный боксер провел очередную свою тренировку в компании украинского экс-чемпиона Владимира Кличко.
Об этом Холифилд рассказал в своем Instagram.
"Сегодня работаем с моим другом Владимиром Кличко", - написал он.
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