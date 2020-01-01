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Бетербиев: Мы не получали никаких предложений от команды Канело

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Российский боксер готов выйти на ринг с мексиканцем.
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев
instagram.com/arturbeterbiev

Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом дивизионе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) отреагировал на твит Кевина Айоле о том, что он якобы отказался выходить на ринг против Сауля Альвареса (54-1-2, 36 КО).

В своем Instagram россиянин заявил, что предложений провести бой он не получал.

“Мы не получали никаких предложений от команды Канело. Сауль, если тебе интересен этот бой – звони, пиши, мы на связи“, - написал он.

Последний раз Бетербиев проводил бой с Александром Гвоздиком (17-1, 14 КО), в котором одолел украинца.

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Теги: Артур Бетербиев, Сауль Альварес, бокс
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