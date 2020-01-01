Руис хочет выйти на ринг с Фьюри

Американцу не хватает одного пояса.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (33-2, 22 КО) намерен подраться с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0, 21 KO).

Об этом боксер рассказал в интервью The Fighter’s Voice.

“Я хочу подраться с Тайсоном Фьюри, так как у него есть единственный пояс, которого не хватает на моей стене. Поэтому провести с ним бой – мое желание.

Фьюри – не единственный, с кем я хочу выйти в ринг. На самом деле я желаю сразиться с теми, против кого меня хотят увидеть болельщики“.