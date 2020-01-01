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Руис хочет выйти на ринг с Фьюри

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Американцу не хватает одного пояса.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (33-2, 22 КО) намерен подраться с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0, 21 KO).

Об этом боксер рассказал в интервью The Fighter’s Voice.

“Я хочу подраться с Тайсоном Фьюри, так как у него есть единственный пояс, которого не хватает на моей стене. Поэтому провести с ним бой – мое желание.

Фьюри – не единственный, с кем я хочу выйти в ринг. На самом деле я желаю сразиться с теми, против кого меня хотят увидеть болельщики“.

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Теги: Энди Руис, бокс, Тайсон Фьюри
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