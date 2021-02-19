Бетербиев не захотел драться с Канело - источник

Мексиканец хотел провести объединительный поединок в полутяжелом весе.

Чемпион WBC и IBF Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) не принял вызов Сауля Альвареса (54-1-2, 36 КО) выйти с ним на ринг.

Об этом сообщил инсайдер Yahoo Sports Кевин Айоле.

“Сегодня разговаривал с Канело. Он рассказал, что когда они искали возможность покорить полутяжелый дивизион, остановив в конце концов свой выбор на схватке с Сергеем Ковалевым, то его команда обращалась по поводу поединка к команде Бетербиева. Но у того были какие-то другие планы“, - заявил он.

Как известно, бой Альвареса против Сергея Ковалева (34-4-1, 29 КО) состоялся в ноябре 2019 года.