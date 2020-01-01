Менеджер Джойса отрицает официальное назначение боя с Усиком

При этом британец уже начал подготовку к бою с украинцем.

Менеджер британского супертяжеловеса Джо Джойса, Сэм Джонс, заявил, что WBO пока официально не утвердила поединок с украинцем Александром Усиком за временный титул в супертяжелом весе.

"WBO анонсировала бой Джойс - Усик за временный титул? Вы читаете твиты Майкла Бенсона?

Сейчас Джо работает над этим поединком, но ничего еще не утверждено. Впрочем, Джо уже начал тренировочный лагерь перед Усиком. Сейчас у нас нет запасного плана. Мы сосредоточены исключительно на Усике", - сказал Сэм Джонс в интервью ютуб-каналу The P4P Boxing Shows.

Ранее информацию о назначении организацией титульной схватки распространил журналист портала talkSPORT Майкл Бенсон.