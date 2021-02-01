WBO назначила бой Усика с Джойсом за временный титул

Организатора поединка определят на промоутерских торгах.

Всемирная боксерская организация (WBO) назначила бой между украинским супертяжем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО). Об этом рассказал сопромоутер Усика Эдди Хирн, сообщает boxingnews24.com.

По его словам, на кону поединка будет стоять титул временного чемпиона.

Хирн подтвердил информацию о промоутерских торгах, которую ранее озвучил промоутер украинца Александр Красюк.

Из этой информации следует, что бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа пройдет за звание абсолютного чемпиона, так как на кону будут стоять все титулы. По словам Хирна, пояс WBO будет освобожден победителем после боя.