Переключиться на мобильную версию

WBO назначила бой Усика с Джойсом за временный титул

Комментариев: 0
Организатора поединка определят на промоутерских торгах.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Всемирная боксерская организация (WBO) назначила бой между украинским супертяжем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО). Об этом рассказал сопромоутер Усика Эдди Хирн, сообщает boxingnews24.com.

По его словам, на кону поединка будет стоять титул временного чемпиона.

Хирн подтвердил информацию о промоутерских торгах, которую ранее озвучил промоутер украинца Александр Красюк

Из этой информации следует, что бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа пройдет за звание абсолютного чемпиона, так как на кону будут стоять все титулы. По словам Хирна, пояс WBO будет освобожден победителем после боя.

Поделись:
Теги: Александр Красюк, бокс, Александр Усик, Джо Джойс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь