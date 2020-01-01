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Уайт - о поражении Поветкину: Я недоволен тем, как дрался

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Британец отметил, что проигрывать в хэвивейте - это нормально.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт был расстроен после поражения Александру Поветкину, которое он потерпел в августе прошлого года.

Об этом он рассказал в комментарии Daily Star.

“Я быстро справился с поражением, ведь это бокс в супертяжелом весе. Я супертяж, я отправляю в нокаут многих людей, потрясаю спарринг-партнеров. Все, с кем я дрался, в определенный момент либо получали потрясение, либо оказывались в нокдауне. Так что я понимаю, что один удар может все изменить. Я не был очень сильно шокирован, а просто расстроился, ведь это не должно было произойти.

Я недоволен тем, как дрался, но многие сидят дома и говорят: “Боже правый, это большой шок“. Но ведь в ринге были два топовых бойца. Не было такого, что любитель сражался с профессионалом. К тому же я провел семь любительских боев, а Поветкин - 200. Я никогда не побеждал на чемпионате Великобритании, а он завоевал золотую медаль Олимпиады.

Все были шокированы, но я чувствовал себя расслабленным, ведь это бокс в супертяжелом весе. Все чемпионы хэвивейта передо мной проигрывали на определенном этапе. Так случается“, - заявил супертяж.

Напомним, что реванш Уайт - Поветкин должен состояться шестого марта.

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Теги: Диллиан Уайт, Александр Поветкин, бокс
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