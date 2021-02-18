Валуев - о возвращении на ринг: Не рассматриваю такую возможность
Россиянин отказался проводить выставочные бои.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев не будет возобновлять карьеру ради выставочного боя.
Об этом бывший боксер рассказал в интервью World Boxing News.
“Мы должны принимать во внимание тот факт, что супертяжеловесы, которые возвращаются в ринг после 50, - хорошо тренированные. Они уже начали стареть, но продолжают выступать. Можно сказать, что это короткая, но во всех отношениях интересная и эпичная история. Главное, что это добавляет боксу разнообразия и интриги с точки зрения болельщиков.
Я никогда не объявлял о своем возвращении в ринг, даже ради выставочных боев. Я не рассматриваю такую возможность в будущем“, - заявил Валуев.
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