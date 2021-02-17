Райан Гарсия: Мне не нравится, что Лопес выставляет все так, будто он уничтожил Ломаченко

Боксер не считает, что победа Лопеса над Ломаченко была слишком простой.

Временный чемпион WBC в легком весе Райан Гарсия (21-0-0, 18 KO) высказал свое мнение о победе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) над Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).

Гарсия считает, что в середине боя украинец понял, что его соперник не настолько опасен и начал бить американца. Боксер отметил, что не разделяет разговоров Лопеса о том, что он уничтожил Ломаченко.

"Я увидел, что Ломаченко почувствовал выстрелы Лопеса. Его потрясали дважды. Линарес отправил его в нокдаун, а Кэмпбелл потряс. Он думал, что Лопес может оказаться еще более мощным панчером, чем они, поэтому в начале боя он боялся пропустить, и в этом была логика. Но когда Ломаченко понял, что все не так страшно, как казалось, он начал бить Лопеса.

Ломаченко побил Теофимо в нескольких раундах. Голова Лопеса начала напоминать скоростную грушу. У него опухли глаза, он напропускал. Поэтому мне не нравится, когда Лопес выставляет все так, будто он уничтожил Ломаченко", - сказал Райан Гарсия в интервью FightHype.com.