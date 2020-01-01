Роберт Гарсия: Ломаченко по-прежнему будет доминировать в легком весе, если захочет

Тренер высказался о Василии Ломаченко.

Известный тренер Роберт Гарсия считает, что экс-чемпион мира Василий Ломаченко (14-2, 10 КО), несмотря на поражение Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО), вновь может лидировать в легком весе.

Также тренер верит в победу украинца над Накатани, если такой бой состоится.

"Лома победит Накатани, потому что он слишком хорош. Лома - крутой засранец, он умеет боксировать. Прежде, чем проиграть он был лидером pound-for-pound, лучшим из тех, кого видели болельщики когда-либо. Он был лучше, чем Мейвезер и Леонард. Но он проиграл один бой - и никто о нем не говорит.

Я думаю, что Ломаченко по-прежнему сможет легко доминировать в легком весе, если захочет. Он просто прос**л свой бой, отдал слишком много раундов", - сказал Роберт Гарсия в интервью YouTube-каналу EsNews.

Ранее Ломаченко разместил фото с Масаеши Накатани, намекнув на следующий бой с японцем.