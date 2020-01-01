Усика предупредили о главных опасностях хэвивейта

Тренер Паркера - Кевин Барри прокомментировал перспективы украинца в супертяжелом весе.

Тренер супертяжеловеса Джозефа Паркера (27-2, 21 КО) Кевин Барри считает, что у украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) не много шансов стать мощным панчером в супертяжелом дивизионе.

Кроме того специалист уверен, что ему будет тяжело противостоять крупным соперникам.

"Результат боя Усик - Чисора был предсказуемым. Я предполагал, что Усик победит уверенно. Он выглядел лучше, чем в первом бою в этом весе, против Чазза Уизерспуна.

Возможно со временем Усик будет чувствовать себя более комфортно с набранным весом. Он будет становиться лучше, он умный боец. Но я не думаю, что когда-либо он станет одним из мощнейших панчеров в супертяжелом весе, хотя интенсивность его ударов и уровень навыков будут проблемой для любого соперника.

Но, даже несмотря на это, я считаю, что ему самому будет очень тяжело против по-настоящему крупного соперника в хэвивейте", - сказал Джозеф Паркер YouTube-каналу Pro Boxing Fans.