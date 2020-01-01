Переключиться на мобильную версию

Усика предупредили о главных опасностях хэвивейта

Комментариев: 0
Тренер Паркера - Кевин Барри прокомментировал перспективы украинца в супертяжелом весе.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Тренер супертяжеловеса Джозефа Паркера (27-2, 21 КО) Кевин Барри считает, что у украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) не много шансов стать мощным панчером в супертяжелом дивизионе.

Кроме того специалист уверен, что ему будет тяжело противостоять крупным соперникам.

"Результат боя Усик - Чисора был предсказуемым. Я предполагал, что Усик победит уверенно. Он выглядел лучше, чем в первом бою в этом весе, против Чазза Уизерспуна.

Возможно со временем Усик будет чувствовать себя более комфортно с набранным весом. Он будет становиться лучше, он умный боец. Но я не думаю, что когда-либо он станет одним из мощнейших панчеров в супертяжелом весе, хотя интенсивность его ударов и уровень навыков будут проблемой для любого соперника.

Но, даже несмотря на это, я считаю, что ему самому будет очень тяжело против по-настоящему крупного соперника в хэвивейте", - сказал Джозеф Паркер YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Поделись:
Теги: Александр Усик, бокс, Джозеф Паркер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь