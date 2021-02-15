Ломаченко поучаствовал в хоккейном матче
Боксеру не удалось одержать победу.
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко занялся одним из своих любимых видов спорта - хоккеем.
Он вышел в составе белгород-днестровской команды Аккерман против Бессарабии из Измаила.
В матче, который прошел на ледовом катке, на стоянке одного из торговых центров в Белгороде-Днестровском, команда Ломаченко проиграла со счетом 9:10.
Недавно украинский боксер назвал имя своего потенциального соперника. Им может стать Джунто Накатани (21-0, 16 КО).
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