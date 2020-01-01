Хирн: Важно, чтобы первый бой Фьюри - Джошуа был за все пояса

Промоутер уверяет, что реванш пройдет уже без пояса WBO.

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что Энтони Джошуа хочет сохранить пояс WBO до боя с Тайсоном Фьюри, чтобы на кону их боя были все главные пояса в супертяжелом весе.

После этого победитель откажется от пояса WBO, а после реванша попробует вернуть пояс в бою с Александром Усиком или Джо Джойсом.

"Нет сомнений - победитель первого боя Джошуа - Фьюри сделает титул WBO вакантным. Очень важно, чтобы первый бой был за все пояса. А потом будет бой-реванш без пояса WBO.

После этих двух боев победитель уже будет драться с Усиком или Джойсом за WBO", - цитирует Хирна Boxing Scene.