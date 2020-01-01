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Хирн: Важно, чтобы первый бой Фьюри - Джошуа был за все пояса

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Промоутер уверяет, что реванш пройдет уже без пояса WBO.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что Энтони Джошуа хочет сохранить пояс WBO до боя с Тайсоном Фьюри, чтобы на кону их боя были все главные пояса в супертяжелом весе.

После этого победитель откажется от пояса WBO, а после реванша попробует вернуть пояс в бою с Александром Усиком или Джо Джойсом.

"Нет сомнений - победитель первого боя Джошуа - Фьюри сделает титул WBO вакантным. Очень важно, чтобы первый бой был за все пояса. А потом будет бой-реванш без пояса WBO.

После этих двух боев победитель уже будет драться с Усиком или Джойсом за WBO", - цитирует Хирна Boxing Scene.

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Теги: Эдди Хирн, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, бокс
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