Лопес вновь заговорил о реванше с Ломаченко

Теофимо вспомнил о пунктах контракта.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) снова прокомментировал разговоры о его реванше с Василием Ломаченко (14-2, 10 КО). Американец заявил, что у него нет необходимости в реванше, а также отметил, что опции о реванше в контракте нет по инициативе стороны украинца.

"Нет необходимости в реванше. Мы выходили в ринг и уничтожали всех подряд. Мы сделали то, что должны были сделать. Все говорят о реванше, но к нам не проявили уважения. В наш контракт не включили опцию реванша, это исходило от другой стороны", - сказал Теофимо в интервью BadLeftHook.

Ранее о проведении реванша между Ломаченко и Лопесом высказался промоутер обоих боксеров Боб Арум.

Напомним, Теофимо Лопес раздумывает над уходом от Арума.