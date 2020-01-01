Хирн похвалил Тайсона Фьюри, вспомнив бой британца с Кличко

Менеджер признался, что уже несколько раз недооценивал британского супертяжа.

Известный британский промоутер Эдди Хирн высоко оценил последние выступления чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

"Не буду врать: я не думал, что Тайсон Фьюри достигнет такого уровня в боксе. Он полностью доказал, что мы все ошибались. Никто не верил в победу Тайсона в бою с Владимиром Кличко, но он его побил. Скажу больше: я предполагал, что Уайлдер отправит Фьюри в нокаут, но Тайсон дважды побил его.

Этот парень заслуживает огромной похвалы. Впрочем, я не думаю, что Фьюри победит Энтони Джошуа. Что ж, посмотрим. Нас ожидает не просто крупнейший бой в боксе. Когда он состоится, это будет самый масштабный поединок всех времен", - цитирует Хирна Express.

Напомним, бой между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоялся 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе (Германия). Тогда британец победил Владимира единогласным решением судей.