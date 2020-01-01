Теофимо Лопес раздумывает над уходом от Арума

Американский боксер решил шантажировать своего промоутера.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 KО) заявил, что готов уйти из промоутерской компании Top Rank, если там не желают платить ему большие деньги.

"Мне нравится та платформа, на которой я сейчас выступаю, ESPN и Top Rank. Но это бизнес. Все дело в этом, так что ничего личного. Если мы не сможем достичь соглашения, в таком случае я возьму весь свой талант и перееду.

Перед вами лучший боец в мире. Я Теофимо, любимый боец вашего любимого бойца. Это накладывает свой отпечаток, и каждый должен это понимать. Я доказал, кто я такой. Я лучший боец в дивизионе. Я здесь ради славы, и хочу двигаться вперед. Как я уже говорил, если вы не желаете принимать условия, значит, мы отправимся куда-нибудь еще", - отметил Лопес.

Ранее Ломаченко озвучил имя потенциального соперника.