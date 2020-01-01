Переключиться на мобильную версию

Пакьяо: Хочу получить 40 миллионов долларов за бой с Кроуфордом

Комментариев: 0
"Чемпион в отпуске" поделился своими планами.
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо
Getty Images

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо, которого в января лишили пояса WBA в полусреднем весе и перевели в статус “чемпиона в отпуске“, готов выйти на ринг с любым соперником, имеющим титул чемпиона мира.

Об этом он заявил в интервью Boxing Scene.

Легендарный боксер отметил, что не против провести бой с чемпионом по версии WBO, непобежденным Теренсом Кроуфордом.

“Я хочу провести титульный бой. Я готов драться с кем угодно и не отступаю от вызовов“, — сказал Пакьяо.

“Мы сказали Бобу Аруму, что я хочу получить 40 миллионов долларов за бой с Кроуфордом, а Теренс получит 10 миллионов“, - добавил он.

Бой с Турманом остается последним в карьере 42-летнего Пакьяо. Сейчас филиппинец готовится к поединку против Райана Гарсии, который должен состояться в промежуточной весовой категории.

Поделись:
Теги: Мэнни Пакьяо, Боб Арум, Теренс Кроуфорд
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь