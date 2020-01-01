Пакьяо: Хочу получить 40 миллионов долларов за бой с Кроуфордом

"Чемпион в отпуске" поделился своими планами.

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо, которого в января лишили пояса WBA в полусреднем весе и перевели в статус “чемпиона в отпуске“, готов выйти на ринг с любым соперником, имеющим титул чемпиона мира.

Об этом он заявил в интервью Boxing Scene.

Легендарный боксер отметил, что не против провести бой с чемпионом по версии WBO, непобежденным Теренсом Кроуфордом.

“Я хочу провести титульный бой. Я готов драться с кем угодно и не отступаю от вызовов“, — сказал Пакьяо.

“Мы сказали Бобу Аруму, что я хочу получить 40 миллионов долларов за бой с Кроуфордом, а Теренс получит 10 миллионов“, - добавил он.

Бой с Турманом остается последним в карьере 42-летнего Пакьяо. Сейчас филиппинец готовится к поединку против Райана Гарсии, который должен состояться в промежуточной весовой категории.