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Следующий бой Руиса состоится весной

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Его соперником станет 40-летний Арреола.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Следующим соперником бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса (33-2, 22 KO) станет Крис Арреола (38-6-1, 33 КО).

Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер, передает Boxingnews24.com.

Отмечается, что бой двух американцев состоится весной.

Для Руиса предстоящий поединок станет первым с декабря 2019 года, когда Энди проиграл Энтони Джошуа в реванше и уступил британцу чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

40-летний Арреола не выходил на ринг с августа 2019 года. В своем последнем бою Крис единогласным решением судей проиграл поляку Адаму Ковнацки.

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Теги: Энди Руис, Крис Арреола
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