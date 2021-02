Комми - Маринес: видео нокаута

Экс-чемпион мира в легком весе Ричард Комми (30-3-0, 27 KO) нокаутировал доминиканца Джексона Маринеса (19-2-0, 7 KO).

В 6-м раунде Комми отправил Маринеса в нокдаун. Джексон поднялся, но Комми снова отправил его на канвас ударом справа.

Вашему вниманию видео нокаута:

HE’S BACK!! 🇬🇭@RichardCommey puts Jackson Marinez into the ropes, and immediately jumps back into the Lightweight title picture. #CommeyMarinez | ESPN pic.twitter.com/F99xtrVMKh