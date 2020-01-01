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Комми отправил Маринеса в нокаут в шестом раунде

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Бывший чемпион мира в легком весе феерично вернулся на ринг.
Ричард Комми
Ричард Комми
Boxing Scene

В Лас-Вегасе на арене The Bubble гостиничного комплекса MGM Grand состоялось боксерское шоу от промоутерской компании Top Rank, главным событием которого стал поединок между экс-чемпионом мира в легком весе Ричардом Комми и Джексоном Маринесом.

Ганец с первого раунда взял инициативу в свои руки, однако Маринес наносил большое количество ударов.

Маринес работал джебом, сдерживая агрессию Комми, но с третьего раунда ганец окончательно приспособился к оппоненту. 

Развязка поединка наступила в шестой трехминутке. Комми попал по Маринесу левым хуком, после которого тот оказался в нокдауне. Джексон поднялся, но Комми снова отправил его на канвас ударом справа.

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Теги: Ричард Комми, Джексон Маринес
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