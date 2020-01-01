Ломаченко озвучил имя потенциального соперника

Украинец готов подраться с молодым японцем.

32-летний украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) может выйти на ринг с 23-летним японским бойцом Джунто Накатани (21-0, 16 КО).

Об этом Ломаченко рассказал в своем Instagram.

“Что вы думаете?“, — спросил спортсмен у своих поклонников.

Напомним, что последний бой, который состоялся 17-го октября 2020-го года, стал для Ломаченко неудачным - он проиграл американцу Теофимо Лопесу единогласным решением судей.