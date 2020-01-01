Переключиться на мобильную версию

Ломаченко озвучил имя потенциального соперника

Комментариев: 0
Украинец готов подраться с молодым японцем.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy

32-летний украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) может выйти на ринг с 23-летним японским бойцом Джунто Накатани (21-0, 16 КО).

Об этом Ломаченко рассказал в своем Instagram.

“Что вы думаете?“, — спросил спортсмен у своих поклонников.

Напомним, что последний бой, который состоялся 17-го октября 2020-го года, стал для Ломаченко неудачным - он проиграл американцу Теофимо Лопесу единогласным решением судей.

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, Джунто Накатани
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь