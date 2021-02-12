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Тревор Брайан назвал топ-3 чемпиона в супертяжелом весе

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Американский боксер считает себя Джошуа и Фьюри лучшими в своем весе.
Тревор Брайан
Тревор Брайан
instagram.com/bigtrevb

Временный чемпион WBA в супертяжелом весе, американец Тревор Брайан (21-0, 15 KO) хочет провести бой с победителем поединка между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0, 21 KO).

Об этом он рассказал в интервью World Boxing News.

“Фьюри и Джошуа должны устроить отличный бой. Это два крупных парня, у которых есть навыки и талант. Они хотят поставить на карту все. Пусть победит сильнейший. Я совершенно не могу дождаться победителя. Я хочу проверить свои навыки с одним из этих двух чемпионов.

Я жду поединка с любым из них. На данный момент мы – топ-3 чемпиона в супертяжелом весе. Я сосредоточен лишь на том, чтобы подраться с одним из них.

Фьюри и Джошуа – два чемпиона, они стоят на моем пути к завоеванию титула абсолютного чемпиона мира в хэвивейте. Я просто хочу получить свой шанс, чтобы воплотить это в реальность“, – поведал Брайан.

Как известно, в ночь на 30 января 2021 года Брайан победил Бермэйна Стиверна (25–5–1, 21 KO) техническим нокаутом.

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Теги: Тревор Брайан, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри
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