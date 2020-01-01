Джозеф Диас лишился титула на церемонии взвешивания

Американец не вложился в рамки весовой категории.

Американский боксер второго полулегкого веса Джозеф Диас (31-1, 15 КО) не будет защищать свой пояс чемпиона мира по версии IBF в бою против Шавката Рахимова (15-0, 12 КО).

На прошедшем сегодня в Калифорнии взвешивании Диас превысил лимит дивизиона более чем на три фунта. Теперь титул стоит на кону только для российского боксера.

Джозеф Диас – 133.6 фунта (60.6 кг)

Шавкат Рахимов – 129.8 фунта (58.88 кг)