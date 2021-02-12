Джошуа намерен пойти по стопам Мохаммеда Али

Британский боксер выступит в рестлинге.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) хочет выступить в американском рестлинг-промоушене WWE.

Об этом он рассказал в интервью Metro.co.uk.

По словам британца, таким образом он следует стопами Мохаммеда Али.

“Я собираюсь выступить в WWE, ведь это делал Мохаммед Али. Поэтому я намерен поучаствовать в WWE“, - заявил Джошуа.

Конкурент Джошуа на звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) также не против вернуться в шоу рестлеров.