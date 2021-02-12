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Усик и Джойс не договорились о бое

Комментариев: 3
Несмотря на позитивные новости от британской стороны, стороны не нашли согласия.
Александр Усик и Александр Красюк
Александр Усик и Александр Красюк
К2 Promotion

Промоутер компании К2 Promotion Александр Красюк, которая занимается делами Александра Усика, сообщил, что украинский боксер и британец Джо Джойс не договорились об условиях поединка за временный пояс WBO в супертяжелом весе.

Всемирная боксерская организация в конце января отправила письма промоутерам Усика и Джойса украинцу Александру Красюку и британцу Фрэнку Уоррену, где сообщила, что у сторон есть 15 дней договориться о финансовых условиях организации боя.

Красюк в комментарии klitschko-brothers сообщил, что стороны не сумели договориться. Теперь организатор поединка определится на торгах.

"Предложение Фрэнка Уоррена не отвечает требованиям рынка, поэтому мы будем ждать проведения торгов. В СМИ уже появилась апрельская дата боя. Она не отвечает действительности. Дату боя будет определять компания, которая выиграет торги", - отметил Красюк.

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Теги: Александр Красюк, Александр Усик, бокс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  12.02.2021, 15:22
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гость
15-16 тупишь- поербрик? - путь? Шото принимал на грудь или в нос какой-то порошок задувал из трубки?
pусский  (аноним)  12.02.2021, 15:21
Оценка:  0
pусский
Джойс должен получить пизды, но за реальные бабки! Крысюк неплохой промоутер, хоть и рожа на Хрюнова похожа.
гость  (аноним)  12.02.2021, 15:16
Оценка:  0
гость
да срать всем на этого александра скрепного! нафиг его за поербрик путь там с пипеткиным и валуевым дереться!
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