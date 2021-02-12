Усик и Джойс не договорились о бое

Несмотря на позитивные новости от британской стороны, стороны не нашли согласия.

Промоутер компании К2 Promotion Александр Красюк, которая занимается делами Александра Усика, сообщил, что украинский боксер и британец Джо Джойс не договорились об условиях поединка за временный пояс WBO в супертяжелом весе.

Всемирная боксерская организация в конце января отправила письма промоутерам Усика и Джойса украинцу Александру Красюку и британцу Фрэнку Уоррену, где сообщила, что у сторон есть 15 дней договориться о финансовых условиях организации боя.

Красюк в комментарии klitschko-brothers сообщил, что стороны не сумели договориться. Теперь организатор поединка определится на торгах.

"Предложение Фрэнка Уоррена не отвечает требованиям рынка, поэтому мы будем ждать проведения торгов. В СМИ уже появилась апрельская дата боя. Она не отвечает действительности. Дату боя будет определять компания, которая выиграет торги", - отметил Красюк.