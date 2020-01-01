Арум назвал вероятного следующего соперника Ломаченко

Украинец может вернуться на ринг в июне в США.

Глава Top Rank Боб Арум поведал, что бывший чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) вернется на ринг в начале лета. Об этом он рассказал в интервью каналу iFL TV.

По словам Арума, вероятный соперник украинца японский легковес Масаеши Накатани (19-1, 13 KO).

Накактани известен тем, что в 2019 году в поединке за пояс IBF проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей.

В своем последнем бою в декабре японец в зрелищном бою нокаутировал пуэрториканца Феликса Вердехо.

Василий Ломаченко в своем последнем поединке проиграл Теофимо Лопесу.