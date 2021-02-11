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Теофимо Лопес-старший анонсировал приезд в Украину

Комментариев: 2
Отец Теофимо передал привет украинцам, в частности братьям Кличко.
Теофимо Лопес с отцом
Теофимо Лопес с отцом
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Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший обратился к украинским болельщикам.

Специалист передал привет украинским фанатам, а также произнес тост в честь одного из братьев Кличко.

"Всем привет. Слава Украине! Салют всем моим украинцам, в особенности братьям Кличко.

Вскоре мы будем в Украине, друзья. Я люблю вас. За нового президента Украины - Кличко", - сказал Лопес-старший.

Ранее Теофимо Лопес обратился к украинским болельщикам

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Теги: Теофимо Лопес-старший, бокс, Украина
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.02.2021, 20:01
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гость
18-54 от диспетчера Карлоса Папы всем казламордым привет.
pусский  (аноним)  11.02.2021, 18:54
Оценка:  0
pусский
Как бы не накаркал, мало Украине бывших зэков и клоунов...
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