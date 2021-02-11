Теофимо Лопес-старший анонсировал приезд в Украину

Отец Теофимо передал привет украинцам, в частности братьям Кличко.

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший обратился к украинским болельщикам.

Специалист передал привет украинским фанатам, а также произнес тост в честь одного из братьев Кличко.

"Всем привет. Слава Украине! Салют всем моим украинцам, в особенности братьям Кличко.

Вскоре мы будем в Украине, друзья. Я люблю вас. За нового президента Украины - Кличко", - сказал Лопес-старший.

Ранее Теофимо Лопес обратился к украинским болельщикам