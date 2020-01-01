Усик рассказал о сотрудничестве с Баширом

Украинец заявил, что очень хорошо работал с Али Баширом.

Супертяжеловес Александр Усик ответил на вопрос о расставании со своим бывшим тренером Джеймсом Али Баширом. Боксер отметил, что у них в команде была хорошая атмосфера и теплые отношения, но этого не хватало для достижения целей.

"Мы с Баширом очень хорошо ментально понимали друг друга, но он мне не дал того, что мне нужно конкретно в работе. Я как солдат. Для меня должно быть все расписано от начала и до конца. Сегодня мы делаем это. Я должен знать, почему я это делаю. Должна быть конкретика, чтобы я рос. Такого не было. У нас была хорошая атмосфера, мы хорошо разговаривали, шутили и всё остальное, но этого мало для достижения цели", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Ходят слухи.

Ранее Усик рассказал, что не планирует подписывать контракт с Арумом.