Переключиться на мобильную версию

Усик рассказал о сотрудничестве с Баширом

Комментариев: 0
Украинец заявил, что очень хорошо работал с Али Баширом.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Супертяжеловес Александр Усик ответил на вопрос о расставании со своим бывшим тренером Джеймсом Али Баширом. Боксер отметил, что у них в команде была хорошая атмосфера и теплые отношения, но этого не хватало для достижения целей.

"Мы с Баширом очень хорошо ментально понимали друг друга, но он мне не дал того, что мне нужно конкретно в работе. Я как солдат. Для меня должно быть все расписано от начала и до конца. Сегодня мы делаем это. Я должен знать, почему я это делаю. Должна быть конкретика, чтобы я рос. Такого не было. У нас была хорошая атмосфера, мы хорошо разговаривали, шутили и всё остальное, но этого мало для достижения цели", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Ходят слухи.

Ранее Усик рассказал, что не планирует подписывать контракт с Арумом.

Поделись:
Теги: Александр Усик, бокс, Джеймс Али Башир
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь