Усик рассказал, при каких условиях подпишет контракт с Арумом

Украинец не планирует подписывать контракт с Top Rank.

Контракт Александра Усика с компанией K2 Promotions вскоре закончится и боксеру предстоит продлить его или заключит новый с другими промоутерами. Ранее появилась информация о том, что глава Top Rank Боб Арум хочет подписать контракт с украинцем.

Усик опроверг эту информацию, заявив, что ему интереснее европейский рынок.

"Когда пошла информация, что у меня заканчивается контракт с K2 Promotions, естественно, люди мониторят, и действительно Боб Арум сказал, что он заинтересован в том, чтобы поработать со мной. Но в 2013-м, когда я поехал в Америку и общался с промоутерами, то он не захотел со мной подписывать контракт. Я не знаю, что должно случиться, чтобы я с ним подписал контракт. Я не злопамятный человек, просто мне европейский рынок интереснее. Англия", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Ходят Слухи.

Ранее Усик рассказал о своих приоритетах, вспомнив бой с Чисорой.