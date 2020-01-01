Головкин определился со следующим соперником
Геннадий Головкин намерен выступить в Японии.
Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и регулярный чемпион WBA японец Рета Мурата (16-2, 13 КО) близки к объединительному поединку.
Переговоры о поединке уже ведутся и близки к завершению. Бой состоится весной в Японии.
В последнее время Головкина связывали с боем против мексиканца Хайме Мунгии, но похоже, мексиканец в конечном итоге встретится с Канатом Исламом.
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