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Головкин определился со следующим соперником

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Геннадий Головкин намерен выступить в Японии.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и регулярный чемпион WBA японец Рета Мурата (16-2, 13 КО) близки к объединительному поединку.

Переговоры о поединке уже ведутся и близки к завершению. Бой состоится весной в Японии.

В последнее время Головкина связывали с боем против мексиканца Хайме Мунгии, но похоже, мексиканец в конечном итоге встретится с Канатом Исламом.

Ранее Усик рассказал о своих приоритетах, вспомнив бой с Чисорой.

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Теги: Геннадий Головкин, бокс
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