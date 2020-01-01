Хирн рассказал детали организации боя Джошуа - Фьюри

Промоутер поведал о ходе переговоров.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн поделился последними новостями относительно организации боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0, 21 KO). Команды планируют сделать официальный анонс поединка через две недели, после чего смогут определиться с местом его проведения.

"Мы обсуждаем черновую версию контракта. Мы отправили его, они прислали небольшие правки, ничего серьезного. Я думаю, мы двигаемся в правильном направлении.

Трудно сосчитать, сколько раз я говорил: "Через две недели", но мы надеемся сделать официальный анонс через две недели. После этого мы решим, где проведем этот поединок.

У нас есть крупные предложения от стран Ближнего Востока. Мы общаемся с Катаром, Саудовской Аравией, Абу-Даби, Сингапуром, Китаем, Америкой.

Есть еще несколько неожиданных вариантов. Но сначала я хочу убедиться, что мы заключим сделку, а уже затем можно говорить с этими людьми и быть уверенными, что бой состоится", - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing.